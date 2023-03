Die anhaltischen Autoren Joachim Grossert (von links, Arbeitskreis Jüdische Geschichte in Bernburg), Anett Gottschalk (Museum Synagoge Gröbzig), Aaron Russ (Jüdische Gemeinde Dessau-Roßlau) und Bernd G. Ulbrich (Moses-Mendelssohn-Gesellschaft Dessau-Roßlau) stellen auf dem jüdischen Friedhof in Bernburg die Publikation „Gute Orte - jüdische Grabstätten in Sachsen-Anhalt" vor.

(Foto: Torsten Adam)