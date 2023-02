Jahres-Interview Der Stadt Bernburg fehlen im Haushalt 2023 rund 5 Millionen Euro

Bernburgs Oberbürgermeisterin Silvia Ristow blickt auf 2022 zurück. Welche besonderen Herausforderungen in nächster Zeit vor der Kreisstadt liegen und in welche Vorhaben in diesem Jahr investiert werden soll.