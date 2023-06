Zehn Jahre nach der verheerenden Flut der Saale verschwinden für zehn Millionen Euro die letzten Lücken in der Talstadt. Krumbholzallee bleibt dafür längere Zeit zu.

Hochwasserschutz in Bernburg

In den zurückliegenden Jahren wurden bereits Metallspundwandteile entlang der Bernburger Stadtmauer eingebaut.

Bernburg/MZ - Autofahrer

in Bernburg brauchen in den kommenden Monaten starke Nerven. Denn wie die Bernburger Stadtverwaltung mitteilte, wird die Krumbholzallee am Kurhaus für knapp vier Monate voll gesperrt werden.