Der Mann, der Adolf Hitler blamierte

Bernburg/MZ - Ein Stück Zeitgeschichte an einem für Deutschland besonderen Datum haben am 3. Oktober − dem Tag der Deutschen Einheit − die Besucher des Carl-Maria-von-Weber-Theaters in Bernburg erlebt. Im Theaterstück „Der Prozess des Hans Litten“ des Autors Mark Hayhurst wird ein Held aus Sachsen-Anhalt wiederentdeckt: Der Anwalt Hans Litten, geboren 1903 in Halle, der 1931 im sogenannten Edenpalast-Prozess am Moabiter Schwurgericht Adolf Hitler im Zeugenstand lächerlich machte, ihn blamierte − „mit vernichtenden Formulierungen und vernichtenden Folgen“. Litten machte sich insbesondere als Gegner des NS-Regimes und als „Anwalt des Proletariats und der Unterdrückten“ einen Namen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.