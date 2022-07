Der Lockruf der Musik beim Strengefest in Aderstedt

Aderstedt/MZ - Nach zweijähriger Zwangspause war das nun schon 23. Aderstedter Strengefest am letzten Sonnabend wieder ein voller Erfolg, den die Interessengemeinschaft Aderstedt, der Ortsvorstand und etliche Helfer für sich verbuchen können. Ortsbürgermeister Mike Franzelius war dafür sehr dankbar, würde sich aber aus dem Kreis der Jugend noch mehr Unterstützer erhoffen. Gerade noch rechtzeitig vorm Fest konnte die Rüstung von der Villa abgebaut werden, die nun zur Freude der Einwohner in neuem Glanz erstrahlt. Die Festscheune dahinter, der Hof vor der Scheune und der Grünbereich dahinter wurden mitsamt Kita-Spielplatz in das Fest einbezogen.Mit dem obligatorischen gemeinsamen Kaffeetrinken in der Scheune begann das Fest. Ein riesiges Kuchenbüfett aus den köstlichsten selbst gebackenen Sorten, die von den Einwohnern gesponsert wurden, boten die Frauen von der Heimatstube zum Kauf an. Aber auch, wem der Sinn nach Herzhaftem stand, wurde im Hof fündig. Zusätzlich machte Ines Franzelius dort Zuckerwatte in der Wunsch-Geschmacksrichtung und auch der Eiswagen aus Belleben war bei diesem Wetter sehr gefragt.

