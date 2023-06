Doris Tell, Chefin des Amtes für Kinder- und Jugendförderung der Stadt Bernburg, geht in den Ruhestand. Worauf sich die 62-Jährige nun freut.

Bernburg/MZ - „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt“, sagt Doris Tell über ihren Entschluss, als Leiterin des Bernburger Amtes für Kinder- und Jugendförderung vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Mitarbeiter der Stadtverwaltung bereiteten der 62-Jährigen an ihrem gestrigen letzten Arbeitstag einen überwältigenden Empfang im Ratssaal. So baten unter anderem zahlreiche Erzieherinnen ihre Chefin zu einem Abschiedstanz.