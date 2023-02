Bernburg/MZ - Zum letzten Mal macht sich Frank Wiemann am heutigen Donnerstag auf den Weg von seinem Zuhause in Neuborna ins Büro im Rathaus II. Zwar nicht auf Skiern wie im schneereichen Februar vor zwei Jahren, doch das wird dem begeisterten Langläufer am letzten Arbeitstag, drei Tage vor dem 63. Geburtstag, nicht so wichtig sein. Für den Leiter des Bernburger Planungsamtes heißt es Abschied nehmen vom Berufsleben, das der studierte Bautechnologe 32 Jahre lang bei der Stadtverwaltung verbracht hat.