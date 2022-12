Der graue Klotz auf Bernburgs Saaleinsel

Bernburg/MZ - Dieser massive Bau ist beim Spaziergang entlang der Saale in Bernburg nicht zu übersehen. Ein grauer Klotz, an dem auch teilweise schon Dachziegel fehlen. Und der eine wechselvolle Geschichte zu erzählen hat, mit der sich auch Bernburgs Stadtführer Joachim Hennecke beschäftigt hat: „Das ist die Saalemühle von Bernburg“, sagt er und ist gleichermaßen beeindruckt von diesem Siebengeschosser mit einer Fläche von 4.400 Quadratmetern, von dem er etliche Bilder in seinem Archiv gespeichert hat. Doch es ist bei weitem nicht die erste Mühle an diesem Ort.