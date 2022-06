Privatperson kauft das Gebäude für 23.000 Euro. Auch der ehemalige NP-Markt am Seilerweg in Alsleben kommt für 150.000 Euro unter den Hammer.

Der Bahnhof in Könnern hat einen neuen Besitzer.

Könnern/Berlin/MZ - Geht der Bahnhof Könnern an einen Schweizer? Diese Frage stellte sich am Sonnabend, als das rote Backsteingebäude in Berlin für 23.000 Euro versteigert wurde. Mehr, als dass eine Privatperson bei der Immobilie zuschlug, verriet das Auktionshaus mit Verweis auf den Datenschutz nicht.