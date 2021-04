Den Leuten einfach eine Freude bereiten

Bernburg - „So ist er. Genau so kennen wir Detlef“, sagt Ilona Pompe lachend, als sie hört, was Detlef Bartel am Dienstagabend vorhat. Der Gastwirt der „Bretter-Bude“ an der Gröbziger Straße in Bernburg benötigt für den Facebook-Auftritt seiner Gaststätte ein neues Foto eines Buffets. Also richtet er kurzerhand ein leckeres Buffet her. Weil das Lokal jedoch coronabedingt geschlossen ist, kommen natürlich keine Gäste ins Haus. Da es aber schade um das zubereitete Essen wäre, ruft Detlef Bartel einige seiner Stammkunden an, von denen er weiß, dass sie schon älter und alleinstehend sind. „Esst heute Mittag nicht so viel“, sagt er am Telefon. „Ich bringe Euch heute Abend etwas Leckeres vorbei. Kostenlos!“

„Wir sind Detlef sehr dankbar“

Es sind genau solche großzügigen Gesten, die Ilona Pompe bewogen haben, Detlef Bartel für eine Ehrung durch den Glücksboten der Salzlandsparkasse vorzuschlagen. „Beim Moonlightshopping im vergangenen Jahr gingen Mitarbeiter der Salzlandsparkasse durch die Reihen und machten auf die Aktion aufmerksam“ erinnert sie sich.

Es geht dabei darum, Menschen für eine Ehrung vorzuschlagen, die etwas Gutes getan oder in außergewöhnlichen Situationen geholfen haben. Gemeint sind keine „Heldentaten“ oder „Preisverleihungen“, erklärt Mario Radecke von der Salzlandsparkasse, „sondern die kleinen Dinge, die Ausdruck des Mit- und Füreinanders in der Gesellschaft sind.“ „Wir sind Detlef Bartel sehr dankbar“, sagen Ilona Pompe und ihr Lebenspartner Lothar Beinert. Er hat bei uns in Coronazeiten für ein Stück Normalität, Zufriedenheit und Wohlbefinden gesorgt.“

„Am besten ist das Bauernfrühstück“

Die Beiden haben zu Beginn der Pandemie einen Garten in der Kleingartensparte „Naturfreunde“ an der Gröbziger Straße gepachtet. Das Gartenlokal „Bretter-Bude“, das Detlef Bartel seit gut zwei Jahren betreibt, hatten sie schon vorher schätzen und lieben gelernt. „Das Essen hier ist super lecker. Am besten ist das Bauernfrühstück“, schwärmen sie. „Preiswert, lecker und frisch.“ Auch die Tanzveranstaltungen haben sie regelmäßig besucht. „

Die Gaststätte war immer sehr gut besucht, die Stimmung hervorragend“, erinnern sie sich gern zurück. Doch seit Corona ist alles anders. „Von den 24 Monaten, die ich die Gaststätte jetzt bewirtschafte, ist sie schon acht Monate geschlossen“, sagt Detlef Bartel. Und im Sommer und Herbst vergangenen Jahres durfte die „Bretter-Bude“ aufgrund der Einschränkungen nur mit halber Kraft laufen. Coronahilfen vom Staat habe er erhalten, sagt der 62-Jährige. „Das ist der einzige Grund, warum ich das hier überhaupt halten kann“, sagt er.

Doch der Gastwirt möchte für seine Stammkunden und andere Gäste ein Stück Normalität aufrecht erhalten. „Wenn es das Wetter erlaubt, sind wir im Garten“, erzählt Ilona Pompe. „Mindestens zweimal in der Woche bestellen wir Essen bei Detlef. Er liefert es persönlich direkt in unseren Garten bis auf den Tisch.“ Bis zum Februar, als der Schnee kam, hat er diesen Service aufrecht erhalten. Er hofft nun, dass es im Frühjahr oder Sommer bald wieder vorwärts geht.

Über den Preis des Glücksboten habe er sich sehr gefreut, sagt Detlef Bartel. Seinem Job als Gastwirt entsprechend, erhielt er einen Gutschein für einen Bier-Braukurs. (mz/Thomas Weißenborn)