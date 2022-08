Den „Königlichen“ auf der Spur

Plötzkau/MZ - Die erste Mannschaft durfte noch nicht auf dem frischen grünen Rasen auf dem Sportplatz am Bleichplan trainieren, bereitete sich zum größten Teil in Ilberstedt auf den Punktspielstart in der Landesklasse daheim gegen den 1. FSV Nienburg vor. 94 Kinder im Alter zwischen sieben und 15 Jahren trainieren dagegen seit Montag mehr als vier Stunden am Tag auf dem Plötzkauer Platz.