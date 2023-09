Protestaktion in Bernburg Demo mit AfD-Politikern auf dem Karlsplatz versus Fest als Alternative in der Talstadt

Eine Kundgebung der Bewegung „Bernburg bleibt stark“ mit AfD-Politikern hat es am Sonntagnachmittag auf Karlsplatz gegeben, währenddessen boten Studenten und Gewerkschaften eine Feier unter dem Motto „Bernburg bleibt bunt“ in der Talstadt als Alternative an. Auch Hochschulpräsidente nahm Stellung.