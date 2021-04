Dem Volkshelden aus dem Mittelalter auf der Spur

Bernburg - Till Eulenspiegel war ein Volksheld im Mittelalter und hat auch seine Spuren in Bernburg hinterlassen. Die Geschichte, wie sich der bekannteste deutsche Schelm als Turmbläser beim Grafen von Anhalt verdingt haben soll, kennt jedes Kind. In dem Turm, von dem aus Till angebliche Feinde sichtete und sich durch einen Fehlalarm beim Grafen für nicht gegebenes Essen und Trinken auf seine Art revanchierte, lockt den Menschen immer noch ein Schmunzeln hervor.

Grund zur Freude hatten auch der dreijährige Marlon und seine Mutter Jane Lehrmann. Sie gehörten bei der Verlosung unter allen Teilnehmern der 13. Auflage der Eulenspiegel-Tour, die alle Stempel in Bernburg gesammelt hatten, zu den glücklichen Gewinnern und erhielten von Organisator Torsten Sielmon ein Fanpaket. In dem Präsent enthalten waren unter anderem eine Tasse, ein Buch, ein Ausmalheft, ein T-Shirt, ein Kalender und Kissen mit Motiven von Till. Den Preis hat Steffen Hergesell gestiftet.

Tour als willkommenen Abwechslung in der großen Krise

„Wir sind eher zufällig auf die Aktion gestoßen und haben bei einem Besuch des Tierparks die Stempelkarte von der Eulenspiegel-Erlebnistour gefunden“, erzählt die 35-jährige Bernburgerin und fügte hinzu. „Das vergangene Jahr war wegen Corona gerade für Familien nicht ganz so einfach. Da bot diese Tour eine willkommene Abwechslung und durch die Stempel einen zusätzlichen Anreiz.“ Jane Lehrmann war mit ihrem Sohnemann im Paradies, an der Saalefähre, im Eulenspiegelturm sowie im Paradies und ist natürlich auch mit der Parkeisenbahn gefahren. Diese Tourstation stand bei Marlon ganz oben auf der Hitliste.

Doch die Einrichtungen der Freizeit GmbH waren im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie auch zeitweise geschlossen. „Unter den gegebenen Bedingungen bin ich mit der Resonanz zufrieden. Wir hatten neben Teilnehmern aus der Region auch Gäste aus Baden-Württemberg“, wies Torsten Sielmon darauf hin, dass die Erlebnistour auch einen Mosaikstein im touristischen Konzept der Saalestadt darstellt.

Konzept für die 14. Auflage steht bereits

Das Konzept für die 14. Auflage der „Eulenspiegeltour“ steht bereits in den Grundzügen und baut zum größten Teil auf das Programm der Vorjahre auf. Doch auf einer Position wird es eine gravierende Änderung geben. Der bisherige Kinder-Eulenspiegel Tommy Haft ist zu „alt“ für dieses Ehrenamt geworden, das er laut Torsten Sielmon in den vergangenen Jahren hervorragend ausgeübt hat. „Wir haben alle Grundschulen der Stadt angeschrieben und um Interessenten geworben. Bisher haben wir jedoch nur einen Kandidaten in der engeren Auswahl“, so der Museumspädagoge.

Während der Nachfolger für Tommy Haft für den Tourstart Anfang Juni noch gesucht wird, steht eins bereits jetzt schon fest. „Bei der Premiere wird es nicht bleiben. Wir werden auch in diesem Jahr wieder mitmachen“, sagte Jane Lehrmann, die mit Marlon Gefallen an der Tour gefunden hat. (mz/cr)