Könnern/MZ - Mehr als ein halbes Jahr hat es gedauert. Nun sind die Sanierungsarbeiten in der Könneraner Kindertagesstätte „Märchenland“ so gut wie abgeschlossen. Im mehr als 100 Jahre alten Gebäude waren nicht nur die Erneuerung der elektrischen Leitungen und Maßnahmen zur brandschutztechnischen Ertüchtigung nötig. Die Arbeiter von mehr als einem halben Dutzend verschiedener Firmen haben auch die sanitären Anlagen auf den modernsten Stand gebracht, neue Waschtische und Toiletten eingebaut. Die „Dreikäsehochs“ können mit ihren Erzieherinnen außerdem jetzt in schönen hellen und frisch renovierten Räumen, spielen, singen und malen. Die Baumaßnahme hat insgesamt 450.000 Euro gekostet. Etwa 400.000 kamen aus Fördermitteln, der Rest in Höhe von 50.000 Euro aus der Stadtkasse.

