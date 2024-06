Heimatgeschichte Dem einstigen Waldauer Stadttor von Bernburg auf der Spur

Einst gab es am Beginn der Breiten Straße an der Flutbrücke in Bernburg einen Zugang zur Stadt. Jetzt, während der Bauarbeiten für den Hochwasserschutz, lohnt sich ein Blick zurück in die Vergangenheit.