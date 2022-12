Marc Hoffmann vor der selbst gebauten und beleuchteten Weihnachtsdeko an seinem Haus in Poley.

Poley/Bernburg/MZ - Wenn die Herbststürme starten, verkrümelt sich Marc Hoffmann in seine Werkstatt. Greift zu einem Stück Holz und beginnt zu sägen, zu feilen, zu leimen. Was am Ende dabei rauskommt, steht nun, mitten in der Vorweihnachtszeit, in seinem Vorgarten.