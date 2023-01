18 Monate war die Fleischerei auf dem Markt in Bernburg wegen eines Wasserschadens geschlossen. Was die Kunden nun ab 1. Februar erwartet.

Bernburg/MZ - Auf diesen Moment haben die Kunden der Fleischerei Beau in Bernburg anderthalb Jahre warten müssen: Nun kann das ein Meter hohe Keramikschwein vor dem Geschäft in der Bernburger Talstadt wieder rausgestellt werden und die Gäste willkommen heißen. Nach einem schweren Wasserschaden bei Sanierungsarbeiten im Gebäude wurden Teile der Fleischerei unter Wasser gesetzt und schwer beschädigt. Deshalb musste die Filiale am Markt so lange geschlossen bleiben. „Es wird Zeit, dass es jetzt wieder losgeht“, sagt Fleischermeister Torsten Beau und freut sich auf die Wiedereröffnung am Mittwoch, 1. Februar.