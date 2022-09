Debatte über Kita-Schließzeit in Bernburg - Eltern uneins über Pause im Sommer

Geteilte Meinung in sozialen Netzwerken: Verständnis für Erzieher, aber auch Ratlosigkeiten der Eltern, wie sie im kommenden Jahr knapp 4 Wochen, in denen Kitas und Horte geschlossen haben, abdecken sollen.

Kitas und Horte der Stadt Bernburg sollen künftig in den Sommerferien zwei Wochen geschlossen bleiben. Dazu gibt es geteilte Reaktionen.

Bernburg/MZ - Nach der Ankündigung der Stadt Bernburg zur geplanten zusätzlichen Kita- und Hortschließzeit in den Sommerferien im kommenden Jahr hat es in den sozialen Netzwerken unterschiedliche Reaktionen von den Eltern und MZ-Lesern gegeben. Eine nichtrepräsentative Umfrage auf der Instagram-Seite von MZ Bernburg ergab, dass für 38 Prozent der Befragten die Schließzeit in den kommunalen Horten und Kitas der Stadt Bernburg für machbar und verständlich ist.