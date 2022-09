DDR-Kultfilm „Spuk unterm Riesenrad“ wird auf dem Campingplatz in Bernburg neu gedreht - Komparsen gesucht

Bernburg/MZ - Es ist ein streng gehütetes Geheimnis gewesen, doch nun ist es raus: In Bernburg soll noch in diesem Herbst ein Kinofilm gedreht werden. Und zwar eine Neuverfilmung, die dem einen oder anderen noch aus der Kindheit bekannt vorkommen dürfte. 43 Jahre nach der Erstausstrahlung wird nun die einst siebenteilige Serie und später der zweiteilige DDR-Kultkinderfilm „Spuk unterm Riesenrad“ als Kinofilm neu verfilmt. Das bestätigt Katharina Gottschalk, Pressebeauftragte der Mideu Films GmbH mit Sitz in Erfurt. „Wir haben nach einem schönen Drehort in Mitteldeutschland gesucht“, sagt Gottschalk. In der beschaulichen Saalestadt sei man schließlich fündig geworden.

