Seit 70 Jahren ist Familie Kaiser eng mit der Automobilbranche in Bernburg verbunden. Dabei hatte sie mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen.

Das Team der beiden Kaiser-Autohäuser von VW und Mitsubishi in Bernburg. Vor 70 Jahren gründete Kurt Kaiser die Firma. Das wird nun gefeiert, mit dabei ist auch Klaus Kaiser (vorn rechts), der die Geschäfte des VW-Autohauses abgegeben hat.

Bernburg/MZ - Für Klaus Kaiser ist es jedes Mal wie ein „Nach-Hause-Kommen“. Immer dann, wenn er mit seinem Wagen auf den Parkplatz am Rosengarten in Bernburg vorfährt und er auf das Schild „Kaisermobile“ blickt. An diesem Samstag dürfte es aber noch etwas emotionaler werden. Schließlich wird dann das 70-jährige Bestehen des Unternehmens gefeiert. „Ich habe den Weg nicht bereut“, sagt der 74-Jährige von seinem Lebenswerk, für das sein Vater einst den Grundstein gelegt hat.