Das sind die neuen Leiter im Klubhaus der Jugend in Bernburg

Jeanne Höppner und Tobias Dölle-Faulhaber bieten Hilfe bei den Hausaufgaben, Bewegung und Sport und gemeinsames Kochen an.

Jeanne Höppner (v.l.) und Tobias Dölle-Faulhaber leiten neuerdings das Klubhaus der Jugend in Bernburg.

Bernburg/MZ - Es ist für einige Kinder in Bernburg jeden Tag der gleich Ablauf: Schulschluss, Ranzen nach Hause bringen und geradewegs ins Klubhaus an der Gröbziger Straße. „Manche haben nach der Schule nicht einmal was Warmes zu Essen im Bauch, wenn sie zu uns kommen“, erzählt Tobias Dölle-Faulhaber.

Er ist der neue Leiter im Klubhaus der Jugend und erlebt tagtäglich, wie dringend doch solch eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in der Saalestadt gebraucht wird. Es ist die einzige, die von der Stadt Bernburg betrieben wird - und in der natürlich auch das fehlende Mittagessen nachgeholt werden kann.

„Wir haben zumindest kleine Snacks wie Baguette zum günstigen Preis“, sagt der 34-Jährige, der auf Umwegen zu seinem Traumjob im Klubhaus kam. Eigentlich hatte der Güstener nach seinem Schulabschluss zunächst eine Lehre als Restaurantfachmann begonnen.

Doch schnell merkte er, dass es nicht die Erfüllung für ihn war. „Ich hab es trotzdem durchgezogen und danach meinen Zivildienst in der Kita Bussi Bär abgeleistet“, erzählt Dölle. Es war sein großes Glück, auch weil seine damalige Leiterin sofort seinen guten Draht zu den Kindern erkannte und ihn zur Ausbildung zum Erzieher animierte.

Nachdem er dann mehrere Jahre als Heimerzieher gearbeitet hatte, kam er vor mehr als sechs Jahren als Stellvertreter ins Klubhaus und betreut seitdem die Kinder montags bis samstags beim Billard-Spielen. Außerdem kümmert er sich um die Hausaufgaben der Kinder und Jugendlichen, arbeitet mit ihnen in der Werkstatt, spielt auf dem eigenen Fußballplatz mit ihnen oder repariert die kaputten Roller.

Höhepunkt im Jahr ist das Ferienlager. „Für manche Kinder ist es etwas ganz Besonderes. Sie waren noch nie im Urlaub“, erzählt Dölle. Nachdem nun die bisherige Leiterin in einen städtischen Hort gewechselt ist, kam für den verheirateten Vater einer kleinen Tochter die Chance, das Klubhaus künftig zu leiten und im Sinne der Kinder auch noch weiterzuentwickeln.

Unterstützt wird er seit ein paar Wochen von Jeanne Höppner. Für sie ist es nach vielen Jahren eine Rückkehr in die Heimat. Schließlich zog es sie nach dem Abitur zunächst nach Merseburg zum Studium für Soziale Arbeit und zuletzt sogar über den großen Teich nach Südamerika, wo sie sechs Jahre lebte und dort auch ihren Partner kennenlernte, mit dem sie nun gemeinsam nach Bernburg kam.

Jeanne Höppner hatte einen Dienst in der Obdachlosenunterkunft absolviert

Auch für die 35-Jährige ist vor allem die Arbeit mit Menschen das Schönste. Das merkte sie bereits, als sie vor vielen Jahren ihren freiwilligen Dienst im Bernburgs Obdachlosenunterkunft absolvierte. Nun sind es die Kinder und Jugendlichen, die sie unterstützen und ihnen auch Wissen auf ihrem Weg mitgeben möchte.

Darunter auch, wie man sich gesund ernährt. Dafür wird immer mittwochs gemeinsam gekocht. Mal Kartoffeln mit Quark, mal Auflauf und in der Adventszeit natürlich auch Plätzchen. „Wir würden den Kindern natürlich gern noch mehr gesunde Nahrung anbieten, aber zum selbst Kaufen reicht unser Budget nicht“, bedauert Dölle.

Er hofft, dass vielleicht eine Supermarktkette in der Stadt die Initiative unterstützt, damit die Kinder einen gesunden Start ins Leben haben. Geöffnet ist montags bis freitags von 14.30 bis 20.30 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr.