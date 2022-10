Das sind die Gruselhäuser rings um Bernburg

Altenburg/Haus Zeitz/Trebitz/MZ - Immer wenn es duster wird, ist die Zeit für die Geister und unheimlichen Gestalten gekommen, die sich nach altem irischen Brauch, um den Winter willkommen zu heißen, immer rund um den 31. Oktober – an Halloween – inzwischen auch in der Region Bernburg breit machen. Und auf dem Rundgang der Kinder, die auf Jagd nach Bonbons und Schokolade gehen, den ein oder anderen in Angst und Schrecken versetzen. Das kann Sandra Nicolai nur bestätigen, die in dem wohl am schaurigsten dekorierten Haus in der Region Bernburg lebt.