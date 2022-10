Das schwimmende Lokal „Gröna“ auf der Saale bei Bernburg wird zum Brückenfest wiedereröffnet

Am Montag, 3. Oktober, sollen auch die Türen des schwimmenden Lokals am Saaleufer wieder aufgehen. Was dort künftig geplant ist.

Gröna/MZ - Schaut Tobias Kranig auf seine Wetter-App auf dem Handy, ist er bester Laune. 17 Grad mit einem Sonne-Wolken-Mix werden am Montag, 3. Oktober, vorhergesagt. „Bestes Fahrradwetter“, sagt der Neugastronom, den die meisten eher aus seinem Fitnessstudio „Sportplatz“ an der Steinstraße in Bernburg kennen dürften. Mit dem schwimmenden Lokal „Ahoi Gröna“ erfüllt er sich nun einen weiteren großen Traum – gemeinsam mit Uwe Wachsmuth von der Party Company in Gerlebogk, der schon viele Jahre Erfahrung in der Gastronomie hat.