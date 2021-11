Das nächste Mal persönlich in Bernburg?

Die Geschwister Annika, Fabio und Cornelia Dickmann präsentierten mit Geige, Cello und Bratsche das Stück „String Trio in D major“ von Ignaz Pleyel.

Bernburg/MZ - Der Ratssaal im Bernburger Rathaus ist am Mittwoch zur Leinwand für ein kulturelles Austauschprojekt geworden. Seit 2019 pflegen die russische Stadt Rostow und Bernburg regelmäßigen Kontakt. Jährlich werden gemeinsame Projekte initiiert. Die diesjährige Veranstaltung wurde im Rahmen des russisch-deutschen Wohltätigkeitswettbewerbes für Kinderkunst als Videokonferenz abgehalten.

Hierbei stellten beide Städte ihre Heimat unter dem Motto „Große Entdeckungen. Licht, Gas, Wärme“ vor. So präsentierten die Schüler des Kekin-Gymnasiums Rostow, der Schule Nr. 4 Rostow und der allgemeinbildenden Schule der Arbeitersiedlung Ischnaj anhand eines Power-Points-Vortrages ihre Heimatstadt auf Deutsch.

Dabei lernten alle Anwesenden viel Wissenswertes über die rund 2.700 Kilometer entfernt gelegene Stadt. Die Schüler der zehnten bis zwölften Klassenstufe des Carolinums ließen sich für ihre Präsentation etwas Besonderes einfallen. Auf großen Postkarten, auf denen Motive wie das Bernburger Schloss abgebildet waren, stellten sie in russischer Sprache die Saalestadt vor.

Musikalische Untermalung erfolgte auf russischer Seite durch die Gesangsgruppe „Zavlekashy“. Die Bernburger Geschwister Annika, Fabio und Cornelia Dickmann präsentierten mit Geige, Cello und Bratsche das Stück „String Trio in D major“ von Ignaz Pleyel. Aaron Braumann und Lukas Schimm gaben auf dem Akkordeon den Hit „You’re my heart, you’re my soul“ von „Modern Talking“ zum Besten.

Bei der Veranstaltung, die durch die Erdgasspeicher Peißen GmbH unterstützt wurde, fand sich der krönende Abschluss in einem Quiz über „Katharina die Große“. Dieses entschieden die Bernburger Gymnasiasten mit 4:3-Punkten knapp für sich.

„Trotz des Erfolges beim Quiz gab es heute bei dieser Veranstaltung nur Sieger. Wir haben bei diesem Austausch viel voneinander gelernt“, sagte Kerstin Schmidt, Amtsleiterin für Schule, Kultur und Sport im Anschluss. Svetlana Kichkova, Vorsitzende des Gemeinderates Rostow, führte dazu weiter aus: „Wir freuen uns auf weitere Möglichkeiten für einen zukünftigen Austausch, damit unsere Städte weiter zueinanderfinden.“

Anschließend an die Veranstaltung wurden Geschenke überreicht. Die Schüler auf beiden Seiten erhielten Bücher für ihre jeweilige Bibliothek. Zusätzlich bekamen alle Teilnehmer des Carolinums eine in Buchform gehaltene Schatulle, in der sich russische Süßigkeiten befanden

. Für den sicheren Transport gab es einen Beutel mit Till-Eulenspiegel-Logo. Schülerin Amy Kubb sagte: „Es war schön zu sehen, welch großartiges Gemeinschaftsgefühl heute zwischen den Schülern entstanden ist. Unsere Russischlehrerin, Frau Kolpe-Brehl, hat uns gut vorbereitet. Ich nehme viel Motivation für das Lernen der Sprache mit und freue mich über weitere Austauschmaßnahmen in Zukunft.“

Das Projekt und der kulturelle Austausch der beiden Städte werden auf jeden Fall fortgesetzt werden. Ob erneut in digitaler Form oder bei einem gemeinsamen Treffen ist aktuell noch nicht absehbar.