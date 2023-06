Die Hochschule Anhalt präsentiert am nächsten Mittwoch ein buntes Programm mit viel Musik auf drei Bühnen, aber auch Unterhaltung für die Jüngsten.

Das ist los zum Klosterfest in der Talstadt

Party in Bernburg

Die „Dance Collection“ wird auch in diesem Jahr wieder auf der Bühne zum Klosterfest stehen.

Bernburg/MZ - Feiern in den alten Klostermauern in Bernburg – die Hochschule Anhalt lädt dafür zum traditionellen Klosterfest 2023 ein. Unter dem Motto „Musik und Tanz auf drei Bühnen im Kloster Bernburg“ erwartet die Besucher ein buntes Programm vor der historischen Kulisse des Klosters in der

Talstadt. Am Mittwoch, 14. Juni, startet das Fest ab 16 Uhr mit viel Musik und zahlreichen Künstlern, die auf drei Bühnen stehen werden (siehe nebenstehender Infokasten „Programm zum Klosterfest“).