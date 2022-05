Das große Packen: Retter aus Könnern ziehen in neue Feuerwache

Der Fuhrpark der Feuerwehr Könnern - nur ein Tanklöschfahrzeug ist derzeit in der Reparatur, weshalb die Wehr in der Zwischenzeit auf einen voll funktionstüchtigen Oldtimer mit Baujahr 1967 zurückgreift.

Könnern/MZ - Es dürfte ein unvergesslicher Einsatz für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Könnern gewesen sein. Völlig ohne „Alarm“ rückten sie nun zur alten Feuerwache im Stadtzentrum aus. Doch anstatt zum Spind mitten in der Fahrzeughalle zu rennen, sich Schutzhose und Jacke überzustreifen und den Helm aufzusetzen, wurde alles in große Plastikboxen gepackt. Auch sämtliche Fotos vom Nachwuchs oder Bilder von erfolgreichen Löschwettbewerben. Denn ab sofort haben die Retter ein neues Domizil. Nach knapp vier Jahren Bauzeit ist nun die neue Wache an der Wietschke fertiggestellt worden und war bereit für den Einzug des kompletten Fuhrparks und sämtlicher Schutzbekleidung.