Das große „Buddeln“ neben der Marienkirche in Bernburg

Bernburg/MZ - Kaum ist das 19 Hektar große Feld auf der künftigen Fläche von Avnet am Autobahnkreuz in Bernburg zur Hügellandschaft geworden (die MZ berichtete), geht das große „Buddeln“ nun mitten in der Bernburger Talstadt weiter. Meter um Meter hat sich der Bagger in dieser Woche auf der Freifläche direkt neben der Marienkirche an der Breiten Straße vorgekämpft. Immer unter den wachen Augen von Rebecca Wachsmuth. Sie ist die Grabungsleiterin vom Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege mit Sitz in Halle und freut sich, dass sie schon fündig werden konnte. Denn glücklicherweise sei an dieser Stelle noch nie nach Funden gegraben wurden. Dementsprechend ist auch unter der Erde noch vieles zu finden. „Wir werden hier Aufschluss erhalten, wie die Stadt gewachsen ist. Das ist sehr spannend und interessant“, sagt die Archäologin, die das erste Mal in Bernburg nach Schätzen unter der Erde sucht.

