Candy Ballantyne und Magid El-Bushra sind aus England in Bernburg zu Gast, um ein Familienrätsel zu lösen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Viele Jahre steckte dieses Geheimnis in einer massiven Schublade. Gut verschlossen. Und beinahe vergessen. Wenn nicht Candy Ballantyne am Sterbebett ihrer Tante von diesem bislang ungelösten und mehr als 100 Jahren alten Familienrätsel erfahren hätte. „Sie hat mich gebeten, es aufzuklären“, erzählt die 69-Jährige und blättert durch die handgeschriebenen Briefe in altdeutscher Schrift.