Das Ende der Fleischfabrik

Bernburg/MZ - Einst ein Mekka für Bernburgs Fleischfans, dann Jahrzehnte lang ein verlassener Ort und nun halb verschwunden: die Fleischfabrik Tornow an der Thomas-Müntzer-Straße. Meter um Meter frisst sich derzeit ein Bagger durch die einstigen Kühlhallen, in denen die Schweinehälften lagerten, vorbei am Büro, in denen die Rechnungen geschrieben wurden. Vom Wohnhaus, in dem die Familie Tornow einige Jahre lebte, ist kein Holzbalken mehr übrig.