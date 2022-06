Das Carolinum in Bernburg ist startklar für den Unterricht

Ab Donnerstag wird wieder unterrichtet am Bernburger Gymnasium. Welche Einflüsse die Pandemie hat und wie der neue Schulleiter die Lage beurteilt.

Der neue Schulleiter Torsten Wiehle heißt am nächsten Donnerstag 692 Gymnasiasten zum Schuljahresstart im Carolinum willkommen.

Bernburg/MZ - „Wir sind bereit“, sagt Torsten Wiehle. Der neue Leiter des Bernburger Gymnasiums Carolinum freut sich auf den Schuljahresbeginn nach den Sommerferien am kommenden Donnerstag. So wie vermutlich die meisten der insgesamt 692 Schüler in den Klassenstufen fünf bis zwölf.