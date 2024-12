Überraschende Wende: Erst vor drei Monaten hat sich die Pflegegruppe Miacosa im einstigen Hotel an der Wilhelmstraße niedergelassen. So geht es mit Haus und Pflegedienst weiter.

Die Umzugswagen werden vor dem einstigen Seniorenheim „Goldene Kugel“ an der Wilhelmstraße in Bernburg beladen.

Bernburg/MZ. - Verwunderte Blicke bei so manchen Passanten: Gleich mehrere Umzugswagen halten seit dieser Woche vor der Senioren-WG in der „Goldenen Kugel“ an der Wilhelmstraße in Bernburg.