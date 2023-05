Nach dem Schuhhaus Graf in der Innenstadt verabschiedet sich nun binnen kürzester Zeit auch die große Schuhkette Reno mit ihrer Filiale am Zepziger Weg. Was das für Ursachen hat.

Die Reno-Filiale am Zepziger Weg in Bernburg schließt noch in diesem Monat.

Bernburg/MZ - Mit dicken, schwarzen Buchstaben klebt der Hinweis an der Schaufensterscheibe: „Wir schließen“, steht darauf geschrieben. Mit satten Rabatten von bis zu 70 Prozent sollen die Kunden noch ein allerletztes Mal in die Reno-Filiale am Zepziger Weg in Bernburg gelockt werden. Wann die Lichter ein für alle Mal ausgehen, darüber konnte auf MZ-Nachfrage aber noch keine Antwort gegeben werden.