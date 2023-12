Daniel Belitz geht als stellvertretender Wehrleiter in Neugattersleben in seine zweite Amtszeit

Neugattersleben/MZ. - Sollte es so etwas geben, dann trägt Daniel Belitz es in sich: das Feuerwehr-Gen. Schon sein Opa und sein Vater waren in der Feuerwehr ihres Heimatortes, berichtet der 33-Jährige, der vor kurzem zum zweiten Mal als stellvertretender Leiter der Feuerwehr Neugattersleben berufen wurde.