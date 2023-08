Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/Beesedau/MZ - An die ungläubigen Blicke hat sich Jeppe Reinhardt am Tag 9 seiner Reise längst gewöhnt. Ein Mann, der mit einer Couch durch die Gegend spaziert? Da radelt schon die nächste Frau an ihm vorbei und ruft: „Ich kenne Sie doch aus dem Fernsehen!“ Was eigentlich als Spaß begann, ist inzwischen eine unglaubliche Reise geworden, bei der nach einer ZDF-Reportage von seinem Reisebeginn halb Deutschland mit Jeppe Reinhardt mitfiebert und sich fragt, ob er sein Ziel wohl tatsächlich erreicht. 250 Kilometer zu Fuß bis nach Magdeburg.