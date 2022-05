Corona-Test-Marathon zeigt Infektionen von Schülern im Salzlandkreis

Bevor sie am Unterricht teilnehmen dürfen, mussten sich Kinder und Jugendliche im Salzlandkreis in der Woche nach den Herbstferien 2021 tagtäglich in der Schule oder bereits zu Hause mit einem Schnelltest auf das Coronavirus testen.

Schönebeck/Staßfurt - Testen, testen, testen, testen und noch mal testen: Das stand in der Woche nach den Herbstferien 2021 auf dem täglichen Programm eines jeden Schülers und einer jeden Schülerin im Salzlandkreis. Denn die Kreisverwaltung hatte in den Herbstferien aufgrund des Infektionsgeschehens entschieden, dass sich nach diesen alle Schüler sowie das Schulpersonal aller Schulformen im Salzlandkreis von Montag bis Freitag täglich vor Unterrichtsbeginn per Schnelltest auf das Coronavirus testen muss. Ohne negatives Testergebnis durfte am Unterricht nämlich nicht teilgenommen werden.