Cörmigker Kindergartenkinder wird mit Spenden eine Freude gemacht

Cörmigk/MZ - Rechts an einem alten Kleiderständer aus DDR-Zeiten hängen Jacken, links um die Ecke herum stehen die Schuhe aufgereiht und auf den Bänken an der Wand liegen Pullis und Rucksäcke. Was fehlt, ist eine Garderobe. Das ist der aktuelle Stand in der Kita „Winnie Puuh“ in Cörmigk.