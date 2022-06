Citroen kracht auf Autobahn 14 am Stauende gegen Sattelzug

Bernburg/MZ/tad - Die Serie von folgenschweren Unfällen in den vergangenen Wochen im Altkreis Bernburg reißt nicht ab. In Folge der stundenlangen Vollsperrung aufgrund eines umgestürzten Schrottlasters (die MZ berichtete) hat sich auf der Autobahn 14 am späten Mittwochnachmittag ein weiterer Unfall ereignet. In Fahrtrichtung Magdeburg raste ein 61-jähriger Deutscher mit seinem Citroen kurz hinter dem Autobahndreieck Bernburg gegen 17.30 Uhr in ein Stauende. Der Van wurde bei dem Aufprall auf einen stehenden Sattelzug völlig zerstört.

