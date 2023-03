Vater und Sohn als Lebensretter Chris und Detlef Röthling an der Spitze der Feuerwehr Könnern - mit großen Zielen

Chris und Detlef Röthling wurden für weitere sechs Jahre an die Spitze der Feuerwehr Könnern gewählt. Was sie in rückblickend erlebt haben und welche Pläne anstehen.