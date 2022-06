Chef der Stadtwerke Bernburg verabschiedet sich von seinem Lebenswerk

Bernburg/MZ - Der Tipp, den die Delegation aus der nordrhein-westfälischen Partnerstadt Rheine nach dem Mauerfall für die neuen Verantwortungsträger in Bernburg hat, ist Gold wert: „Gründet Stadtwerke!“ Mit jährlich mehr als drei Millionen Euro finanziert der kommunale Energieversorger heute das gesellschaftliche Leben in der Stadt, hauptsächlich als Geldgeber der Freizeit GmbH. Einer, der in der Stadtverordnetenversammlung damals genau hinhört, ist Gerald Bieling. Der Mann, der 1991 erst als Koordinator und danach mehr als 30 Jahre lang als Geschäftsführer das Unternehmen aufbaut und führt, geht jetzt in Rente. Am Montag hat der 65-Jährige seinen letzten Arbeitstag im schmucken Stadtwerke-Gebäude an der Mühlstraße. Bieling ist mit seinem Lebenswerk im Reinen: „Ich habe keinen Schmerz damit, freue mich wirklich auf den Ruhestand“, sagt er der MZ.

