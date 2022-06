Cheerleader des BSC Biendorf

Beim BSC Biendorf ist die Sektion Cheerleader gegründet worden. Wie es dazu kam und was die Frauen geplant haben.

Biendorf/MZ - Rhythmische Musik und eine mitreißende Show - die Cheerleader-Truppe des BSC Biendorf lieferte in der Halbzeitpause am Wochenende beim Fußballspiel gegen Einheit Bernburg einen begeisternden Auftritt ab. Von den über 250 Zuschauern am Spielfeldrand gab es viel Applaus.