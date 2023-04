ChatGPT liegt auch in Sachen Sport in Bernburg voll daneben

BERNBURG/MZ - In den ersten beiden Teilen hat die MZ die Künstliche Intelligenz ChatGPT über Bernburg an sich, Sehenswürdigkeiten und berühmte Personen ausgefragt. In Teil drei geht es um die hiesigen Sportvereine in und um Bernburg: