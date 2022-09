Carl-Maria-von-Weber-Theater in Bernburg legt neuen Spielplan vor

Theater deckt ein breites Themenspektrum ab. Mit „M!Pört“ und „Mona Lisa“ sind auch zwei Lokalmatadoren aus Bernburg am Start.

Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie unter Dirigent Peter Gülke spielt am Sonntag, 2. Oktober, Beethovens Violinkonzert D-Dur op. 61 im Theater Bernburg.

Bernburg/MZ - Mit ziemlich großem Schwung startet das Theater Bernburg in die neue Spielzeit. Den Auftakt bildet die Eröffnung der Ausstellung „Ein grauer Sonnenuntergang“ im Theaterfoyer am Donnerstag, 8. September, um 19 Uhr. Gezeigt werden Zeichnungen und Bildwirkereien von Ulrike Basner aus Halle. Die Präsentation der Spielzeit 2022/2023 schließlich folgt am Freitag, 9. September, ab 18 Uhr. Mit Ausschnitten aus den Veranstaltungen der neuen Saison wird der Spielplan vorgestellt. Gäste dabei sind die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck, das Theater Eisleben, das Nordharzer Städtebundtheater Halberstadt und das Theater der Altmark Stendal und andere mehr. Der Eintritt ins Theater ist frei, anschließend wird zum Sommerfest des Theatervereins eingeladen.