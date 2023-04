Die Zukunft des Internationalen Campingplatzes am Großen Schachtsee in Wolmirsleben bleibt ungewiss. Das Verwaltungsgericht soll entscheiden, ob die Schließung der Anlage durch den Salzlandkreis rechtmäßig ist.

Im Mai 2015, als diese Aufnahme entstand, war die Welt am „Großen Schachtsee" in Wolmirsleben noch in Ordnung. Seit der Übernahme der Anlage im Jahr 2011 hat der neue Besitzer Joachim Noeske dort viel Geld investiert.

Wolmirsleben - In wenigen Tagen, genauer gesagt am 24. April, ist auf dem Campingplatz am „Großen Schachtsee“ in Wolmirsleben vorerst Schluss. Die Landkreisverwaltung hat dem Betreiber, der Mitteldeutschen Camping- und Gastro GmbH, die weitere Nutzung der Anlage nach diesem Zeitpunkt untersagt.