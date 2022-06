Camper auf Bernburgs Schifferklause bald willkommen

Bernburg - Das Telefon von Dominik Sommer steht seit Tagen nicht still. Doch immer wieder muss der neue Betreiber des Bernburger Campingplatzes die Anrufer vertrösten. „Ein genaues Datum steht leider noch nicht fest, aber spätestens zum 1. Juli wollen wir öffnen“, sagt der Unternehmer, der bereits die Druckbude an der Wilhelmstraße betreibt. Dass er sich noch in der Pandemie einem neuen Projekt annimmt, war anfangs nicht geplant. Denn eigentlich hatte im vergangenen Herbst nach dem Vertragsende der langjährigen Pächterin schon ein anderer Interessent den Pachtvertrag unterschrieben.

