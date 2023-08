Nach dem Busunfall am Dienstag auf der A14 bei Könnern wurden 37 Busreisende mit der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Wie es für sie weiterging.

Busreisende kommen in der Mensa in Könnern unter

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Könnern/MZ - Nach dem schweren Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der A 14 bei Könnern wurden die betroffenen Busreisenden in der Mensa in Könnern untergebracht und betreut.