Bunte Erfrischung: In Nienburg öffnet neue Eisdiele

Die 31-Jährige Badia Mere hat die Leitung der „Eiszeit“ auf dem Markt in Nienburg übernommen. Was außer Eis noch angeboten wird.

Badia Mere (Mitte) freut sich mit ihrem Team auf die Kunden in der in dieser Woche eröffneten Eisdiele „Eiszeit" auf dem Markt in Nienburg. Zum Angebot gehören auch Kaffeespezialitäten und Kuchen.

Nienburg/MZ - Viele Nienburger hatten nach der überraschenden Schließung der Eisdiele „Eiszeit“ mitten auf dem Marktplatz schon befürchtet, in diesem Sommer ohne Erfrischung dazustehen. Doch pünktlich mit dem Frühlingsanfang ist in dieser Woche die Eisdiele wiedereröffnet worden. Und zwar von einem Gastronom, der unter anderem auch in Barby ein Eiscafé betreibt. „Wir freuen uns sehr nun auch in Nienburg zu sein“, sagt Badia Mere, die die Eisdiele ab sofort leiten wird.