Buch über Bernburgs Geschichte hat neuen Besitzer

Cölbigk - Es war vielleicht kein Schatz in materiellem Sinn, den Reinhard Kilian da vor einiger Zeit auf dem Dachboden seiner Schwiegereltern entdeckt hat. Aber für geschichtsinteressierte Bernburger dürfte er doch von einem gewissen Wert sein. Denn der Cölbigker hat beim Aufräumen des Hauses seiner inzwischen verstorbenen Schwiegereltern vor drei Jahren ein Buch über die Geschichte der Stadt Bernburg von Dr. Hans Peper aus dem Jahr 1938 gefunden.

Es ist in deutscher Schrift erschienen - und somit auch für jüngere Generationen noch gut lesbar. Neben zahlreichen Informationen zur Stadt finden sich darin auch historische Aufnahmen etwa vom Theater, der Saalemühle oder der Schützenbrücke vor dem Nienburger Tor, die es längst nicht mehr gibt oder aber von Bernburger Persönlichkeiten wie etwa Fürst Victor Friedrich von Anhalt-Bernburg. „Ich hätte es beinahe weggeworfen“, sagt Reinhard Kilian, der in Bernburg geboren wurde, dann in Ilberstedt wohnte und seit mittlerweile 40 Jahren in Cölbigk lebt.

„Ich hätte das Buch beinahe weggeworfen.“ Reinhard Kilian aus Cölbigk

In einschlägigen Portalen im Internet wurde das Buch von Hans Peper immerhin für 190 Euro gehandelt – und damit für weitaus mehr als etwa für ebenfalls sehr alte Bibeln aus vergangenen Jahrhunderten, die Kilian ebenfalls im Nachlass seiner Schwiegereltern gefunden hat. Daher habe er sich entschieden, das Buch über die Geschichte Bernburgs zumindest in die Hände von jemandem zu geben, der sich dafür interessiert.

Denn für die Papiertonne, das hatte er inzwischen eingesehen, wäre es zu schade gewesen. Er selbst aber wollte es nicht behalten. „Bei mir hätte es nur herumgestanden“, meint der 66-Jährige, der einst bei der LPG als Kraftfahrer gearbeitet und später als Fernfahrer in ganz Deutschland, aber auch in Dänemark, den Niederlanden und Belgien unterwegs war.

Die alte Aufnahme zeigt die Schützenbrücke Vor dem Nienburger Tor. Repro: Schlaikier

So hat er unter anderem Sondermüll, aber auch Granulat für Batterien transportiert. Ganze zehn Jahre hat er in Bremen Container für einen Bierbrauer gefahren. Die Arbeit hat ihm Spaß gemacht. Er sei viel herumgekommen, habe viel gesehen, sagt der Cölbigker.

Aber er ist nun auch froh, seit 2017 das Rentnerleben genießen zu können. So hat er unter anderem Zeit, sich seinem Garten und seinen zwei Enkeln zu widmen. Für die hat der handwerklich geschickte Mann eigenhändig ein Baumhaus und einen Spielplatz gebaut. Das Buch hat übrigens inzwischen einen neuen Besitzer gefunden. (mz)