Großeinsatz der Feuerwehr Brand in Recyclinghalle in Gewerbegebiet von Bernburg

In der Recyclinghalle von Prezero im Gewerbegebiet im Osten Bernburgs hat die Feuerwehr am Donnerstagmorgen ein Großfeuer verhindert. Die Firma richtet einen Appell an alle Haushalte in Sachen Mülltrennung.