Brand in Nienburg: Feuerwehren löschen Flammen in alter Villa

Wegen eines Brandes in einem leerstehenden Gebäude sind die Feuerwehren aus Nienburg und Umgebung am Freitagabend ausgerückt. Welche Hindernisse die Kameraden dabei überwinden mussten.

In Nienburg waren am Freitagabend 60 Kameraden und 15 Fahrzeuge im Einsatz.

Nienburg/MZ - Die Feuerwehren der Stadt Nienburg und der umliegenden Orte sind am Freitagabend zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Laut Nienburgs Stadtwehrleiter Miguel Fiedler war in einer leerstehenden Villa allerhand Gerümpel - darunter etwa alte Möbel - in Brand geraten. Die Feuerwehren der Verwaltungsgemeinschaft sowie aus Bernburg waren demnach mit insgesamt 60 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen vor Ort. Der Brand im Erdgeschoss sei nach etwa anderthalb Stunden gelöscht worden, so der Stadtwehrleiter. Verletzte gab es nicht. „Wir hatten das realtiv schnell unter Kontrolle“, sagte Fiedler.