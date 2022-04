Bombenabwürfe auf Bernburg im April 1945 - Erfahrungsbericht von Klaus Lange

Bernburg/MZ - Die Sirenen heulen und alle Menschen wissen Bescheid - es ist Fliegeralarm. Schnell suchen sie den nächstmöglichen Schutzraum auf. Keller oder Bunker, Hauptsache in Sicherheit vor einem drohenden Bombeneinschlag. So war es Alltag in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges in vielen deutschen Städten, wenn drohende Gefahr aus der Luft nahte. Nicht jedoch an jenem Mittwoch, 11. April 1945 in Bernburg. „Es war kurz vor Zwölf und ich war in der Küche. An diesem Tag gab es keinen Alarm. Ich wollte auf Toilette und bin in den Hausflur. Dann gab es einen Knall und das große Fenster auf halber Treppe zitterte“, erzählt Klaus Lange. Damals war er neun Jahre alt. Kurze Zeit nach dem Knall kam sein Vater Otto in die Wohnung gestürmt und rief, dass Bomben gefallen sind.